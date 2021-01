Scontri in Tunisia, il governo dispiega l'esercito

Ansa

L'esercito tunisino è stato dispiegato in diversi governatorati, "al fine di proteggere le istituzioni e prevenire qualsiasi atto di caos". Lo annuncia Mohamed Zekri, portavoce del ministero della Difesa, precisando che i militari sono schierati a Siliana, Kasserine, Bizerte e Sousse. Supporteranno le forze di sicurezza tunisine, costrette a un duro lavoro per controllare l'ordine pubblico nella terza serata di scontri tra giovani e polizia in diverse città.