Scontri Gerusalemme, Ue: "Agire con urgenza per allentare tensioni"

Ansa

Le tensioni e le violenze "nella Cisgiordania occupata, in particolare a Gerusalemme Est" negli ultimi giorni "sono aumentate pericolosamente". Per questo, dopo che "la scorsa notte si sono verificati gravi scontri sulla Spianata delle Moschee", l'Unione europea "invita le autorità ad agire con urgenza per allentare le attuali tensioni". La richiesta arriva dall'Alto rappresentante per gli affari esteri dell'Ue, Josep Borrell.