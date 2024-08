In Gb il 28enne Jordan Parlour è stato condannato dal tribunale di Leeds a 20 mesi di carcere per istigazione all'odio razziale per i post pubblicati nel corso dei disordini dell'ultradestra nel Regno Unito. E' il primo caso del genere nell'ambito dei "riots". Parlour aveva scritto dei messaggi che incoraggiavano gli estremisti ad attaccare un hotel nella città inglese che ospita richiedenti asilo e rifugiati.