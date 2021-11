Scontri Etiopia, Guterres (Onu): immediato stop delle ostilità

ansa

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "è estremamente preoccupato per l'escalation di violenza in Etiopia e per la recente dichiarazione dello stato di emergenza". In una nota ha affermato che è "in gioco la stabilità del Paese e dell'intera regione". Guterres ha chiesto "l'immediata cessazione delle ostilità, accesso umanitario illimitato per fornire assistenza urgente salvavita e un dialogo nazionale per risolvere la crisi".