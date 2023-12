Milano, scomparso 7 anni fa: la polizia lo ritrova in Texas

Scomparso sette anni fa a Milano, è stato rintracciato in Texas.

Roberto Coppola è vivo e si trova in buone condizioni: la scomparsa, denunciata nel 2016 dalla madre, aveva portato a ricerche internazionali, negli anni senza esito. I poliziotti hanno posto attenzione sul Texas, dove, in base a informazioni ricevute dalla madre, il figlio si sarebbe trasferito. Grazie all'Esperto per la Sicurezza dell'Ambasciata a Washington, è stato trovato.