Scomparso da giorni, 20enne di Lecce trovato morto ad Amsterdam

E' stato trovato morto ad Amsterdam un 20enne di Lecce di cui si erano perse le tracce da oltre una settimana.

I genitori del giovane, Alessio Giannaccari, avevano diffuso la sua foto via social lanciando l'allarme perché avevano perso ogni contatto con il figlio. Da un mese il 20enne viveva nella città olandese, dove lavorava come cameriere in un ristorante. Il padre, imprenditore nella ristorazione, e la madre, avvocato, sono partiti per l'Olanda per identificare il corpo. Il giovane potrebbe essere stato travolto da un treno.