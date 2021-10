Sciagura aerea nel centro della Russia, 15 morti

Afp

Sciagura aerea in Russia: un velivolo che trasportava un gruppo di paracadutisti si è schiantato al suolo spezzandosi in due. Lo la ha reso noto su Telegram il ministero delle emergenze, indicando che 15 persone hanno perso la vita. Non è chiaro se il velivolo, un Let L-410 Turbolet, stesse effettuando un atterraggio d'emergenza. La sciagura è avvenuta nella repubblica di Tatarstan.