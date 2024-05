Il sette volte campione di F1 dal 2014 prosegue la riabilitazione nella sua casa. In questi anni, la moglie Corinna ha sempre cercato di tutelarne la privacy e di garantire per lui le migliori terapie utilizzando principalmente i capitali accumulati dall'ex pilota negli ultimi anni. Nel mese di maggio la collezione di orologi di lusso di Schumacher è stata messa all'asta a Ginevra e venduti per 4,4 milioni di euro. Tra questi, un Patek Philippe modello 1948 di cui furono realizzati solo 58 esemplari in tutto il mondo, venduto a 2,5 milioni. Inoltre, Corinna avrebbe venduto l'aereo privato della famiglia (31,6 milioni il costo) e alcuni immobili, tra cui ville non più utilizzate. Negli ultimi anni inoltre, Corinna avrebbe liquidato una proprietà a Maiorca, una in Norvegia e un'ultima sul lago di Ginevra.