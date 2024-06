Scholz: "Con Meloni differenze evidenti. Von der Leyen? Avrà secondo mandato"

Secondo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, le decisioni" sui nuovi vertici Ue saranno prese "molto rapidamente" e "ci sono tutte le indicazioni che Ursula von der Leyen potrà svolgere un secondo mandato". Il leader lo ha detto in un'intervista al gruppo tedesco Axel Springer dopo il G7 in Puglia, pubblicata da Politico. Scholz ha anche parlato di Giorgia Meloni. "Non è un segreto che sia all'estrema destra dello spettro politico", ci sono "differenze politiche che sono abbastanza evidenti e che significano anche che lavoriamo in famiglie di partiti molti diverse" in Europa. "Penso che sia molto importante che il futuro presidente della Commissione Ue possa fare affidamento sui tradizionali partiti democratici, cioè i conservatori che fanno parte del Ppe, i Socialisti e i Liberali. Dopo i risultati delle europee" questa alleanza "potrebbe funzionare", ha aggiunto il cancelliere.