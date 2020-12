Scattano a Londra le nuove misure anti Covid: più restrizioni

Londra è passata al livello più alto delle restrizioni anti coronavirus, infliggendo un duro colpo ai locali e alla cultura prima di Natale. Con il passaggio alla "Fase 3" teatri, pub e ristoranti dovranno chiudere, anche se sarà ancora consentito il cibo da asporto. I residenti non potranno socializzare in casa con nessuno che non sia della famiglia o della "bolla di sostegno", ma ci si potrà incontrare all'esterno in gruppi fino a sei.