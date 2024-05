Scandalo del sangue infetto in Gb, oltre 3mila morti: le autorità sapevano e hanno insabbiato

Circa 1.250 persone affette da disturbi emorragici, tra cui 380 bambini, sono state infettate da prodotti ematici contaminati dall'HIV. Tre quarti di loro sono morti. Altre 5.000 persone che hanno ricevuto gli emoderivati hanno sviluppato l'epatite C cronica, un tipo di infezione del fegato. Nel frattempo, si stima che altre 26.800 persone siano state infettate dall'epatite C dopo aver ricevuto trasfusioni di sangue, spesso somministrate negli ospedali dopo un parto, un intervento chirurgico o un incidente.

L'ex giudice Brian Langstaff, che ha presieduto l'inchiesta, ha criticato i governi e i professionisti del settore medico per "un catalogo di fallimenti" e il rifiuto di ammettere le proprie responsabilità per salvare la faccia e le spese.

"Hanno insabbiato lo scandalo"

Nell'inchiesta è emerso che sono stati compiuti tentativi deliberati per nascondere lo scandalo e ci sono prove che i funzionari governativi hanno distrutto i documenti. "Questo disastro non è stato un incidente. Le infezioni si sono verificate perché le autorità (i medici, i servizi trasfusionali e i governi che si sono succeduti) non hanno messo al primo posto la sicurezza dei pazienti", ha detto, "la risposta delle autorità è servita ad aggravare le sofferenze delle persone".