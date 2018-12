Sbarcati a Malta mamma e neonato dopo appello social di Open Arms

Ha dato alla luce il suo piccolo su una spiaggia libica e dopo un paio di ore è salita su un gommone con lui nella speranza di regalargli un futuro migliore. La donna e il bimbo però in quel viaggio hanno rischiato di perdere la vita, a salvarli la nave di Open Arms , tornata nel Mediterraneo per una missione di Natale . Il loro gommone è stato soccorso nel tratto di mare di fronte Al Khoms, a est di Tripoli. Per trovare un porto dove farli scendere l'ong ha lanciato un appello sui social: "Aiutateci a salvarli". Malta ha colto il grido d'aiuto e ha permesso alla mamma e al piccolo di sbarcare rifiutando però gli altri 300 migranti a bordo della nave dell'organizzazione.

"Ha partorito due giorni fa su una spiaggia libica. Ha passato quasi 24 ore in mare finché non li abbiamo salvati. Abbiamo appena chiesto a Malta l'evacuazione medica urgente del neonato perché la sua vita qui è in pericolo. Aiutateci", si legge nel post su Facebook dell'ong che ha pubblicato l'immagine della giovane donna e del suo piccolo avvolto in una coperta e in un giubbotto.