Sanchez: "Accordo tra Spagna e Italia per aiutare l'Europa"

Secondo il premier spagnolo Pedro Sanchez, "l'accordo sul Recovery fund si può e si deve fare entro luglio, non si può aspettare oltre". In una intervista al "Corriere della sera", Sanchez dice che "un patto tra Italia e Spagna è necessario e può portare grandi frutti all'Europa". Il premier spagnolo dice anche che al momento "non vede la necessità di ricorrere al Mes".