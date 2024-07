Sabotaggi Francia, arrestato attivista dell'ultrasinistra | Colpite anche le reti in fibra ottica

La notizia arriva mentre nel mirino dei sabotatori sono finite le reti in fibra ottica di diversi operatori telefonici francesi, come Free e Sfr. Lo conferma la polizia. Il sabotaggio è stato commesso nella notte di domenica in sei dipartimenti, Bouches-du-Rhône, Aude, Oise, Hèrault, Meuse e Drôme. Parigi, cuore dei Giochi Olimpici, non è stata colpita.