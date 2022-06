Ryanair, nel fine settimana scioperi in diversi Paesi Ue tra cui l'Italia

In Francia, Spagna, Belgio, Italia e Portogallo è previsto nel fine settimana uno sciopero di hostess e steward di Ryanair e di Brussel Airlines.

La mobilitazione è stata indetta per richiedere l'applicazione del diritto del lavoro e il pagamento delle ore supplementari. Secondo il sindacato competente, "la compagnia non rispetta nemmeno i tempi di riposo come sono previsti dal codice dell'aviazione civile".