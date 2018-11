Russiagate, Trump: non sapevo di Wilileaks e incontro a Trump Tower

In due delle risposte scritte inviate al procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller, Donald Trump ha sostenuto che non era a conoscenza dell'incontro alla Trump Tower con emissari russi che promettevano materiale compromettente su Hillary e che il suo ex consigliere elettorale Roger Stone non gli disse nulla del piano di Wikileaks di diffondere email per danneggiare la rivale. Lo riferisce la Cnn, citando due fonti a conoscenza delle indagini.