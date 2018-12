Russiagate, Trump: "Mueller non vuole la verità, solo bugie"

Nuovo attacco da parte del presidente americano Donald Trump al procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller: "E' un uomo molto diverso da come pensa la gente e la sua banda di democratici arrabbiati fuori controllo non vogliono la verità, vogliono soltanto bugie. La verità è molto negativa per la loro missione", ha dichiarato il numero uno della Casa Bianca.