Russiagate, rapporto Mueller: non provata la collusione tra Trump e Mosca | Casa Bianca: "Assoluzione completa"

Il procuratore speciale per il Russiagate , Robert Mueller, non ha rinvenuto alcuna collusione fra la campagna presidenziale di Donald Trump e la Russia. Tuttavia, "anche se il rapporto non conclude che il presidente americano abbia commesso un reato, allo stesso tempo non lo scagiona", si legge nella lettera del ministro della Giustizia, William Barr, contenente le conclusioni principali dell'indagine di Mueller. Il testo è stato inviato al Congresso Usa.

"Il procuratore speciale - si legge - non ha rinvenuto che la campagna di Trump, o qualcuno associato con questa, abbia cospirato o si sia coordinato con il governo russo nei suoi sforzi, nonostante le varie offerte giunte da individui affiliati con la Russia per assistere la campagna di Trump".



Il ministro Barr, inoltre, ritiene che non ci siano abbastanza prove nel rapporto di Mueller per stabilire che Trump abbia ostacolato la giustizia. La lettera al Congresso con le conclusioni principali del rapporto sul Russiagate è stata messa a punto da Barr e dal viceministro Rod Rosenstein, senza che Mueller venisse consultato. Anche la Casa Bianca non è stata coinvolta nella revisione del rapporto di Mueller.



Dal rapporto di Mueller emerge la "totale e completa assoluzione" di Trump. E' quanto ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders. Esulta anche il legale del presidente americano, Rudolph Giuliani, che a caldo ha commentato: "E' meglio di quanto mi aspettassi".