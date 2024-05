"Non sono coinvolto in alcuna cosiddetta operazione di disinformazione russa. Ho le mie convinzioni politiche e le proclamo". Lo ha detto via X l'eurodeputato del partito di estrema destra olandese "Forum per la Democrazia" Marcel de Graaff, dopo le perquisizioni a Bruxelles e Strasburgo negli uffici del suo assistente, Guillaume Pradoura. "Ho parlato con il mio assistente e sembrava non esserne consapevole. Le autorità non hanno contattato né me, né lui. Per me tutto questo è una completa sorpresa - ha spiegato De Graaff -. Per quanto ne so, questa azione delle autorità sembra essere rivolta principalmente all'AfD (Alternative für Deutschland) per paura di un buon risultato elettorale".