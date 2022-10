Russia-Ucraina, Putin: "Il rischio di conflitto nel mondo resta alto"

Il presidente russo Vladimir Putin usa parole minacciose parlando di un rischio di conflitto globale e non solo in Ucraina.

"Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del confronto geopolitico globale", ha detto in una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza. "Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto", ha aggiunto Putin.