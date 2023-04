Russia, terremoto di magnitudo 6.9 nella penisola di Kamchatka

In Russia, un terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato intorno alle 4 ora italiana nella penisola della Kamchatka.

Non si hanno al momento segnalazioni di vittime o danni ma testimoni diretti hanno riferito di "due forti scosse di fila", scene di panico e fughe dagli edifici.La scossa è stata piuttosto superficiale, e per questo è stata avvertita distintamente, nonostante non sia tra le più forti a cui la penisola è soggetta.