Fake news sulla morte di Re Carlo, Londra smentisce i media russi

Per tutto il giorno social e media russi hanno pubblicato fake news sulla morte di Re Carlo III.

Voci prontamente smentite da Londra, con le sue ambasciate a Mosca e Kiev, dopo le notizie false si erano diffuse anche in Ucraina. L'agenzia russa Tass si è rivolta a sua volta direttamente a Buckingham Palace, riportando poi il comunicato di risposta britannico in cui si afferma che il sovrano, al quale a febbraio è stato diagnosticato un cancro di natura imprecisata, non solo è vivo, ma "continua a svolgere i suoi impegni istituzionali e privati".