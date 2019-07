Russia, proteste contro il governo di Putin a Mosca: centinaia di fermi

A organizzare la protesta è stato l'oppositore del Cremlino Alexei Navalny, il quale ha annunciato che continuerà a convocare i raduni fino a quando ai dissidenti non sarà permesso di presentarsi alle elezioni amministrative. La decisione di escludere i candidati, per firme presumibilmente insufficienti nelle petizioni, ha scatenato diversi giorni di manifestazioni a luglio.



il 24 luglio, Navalny è stato condannato a 30 giorni di carcere proprio per aver organizzato la protesta odierna. Tra gli arresti figura anche un soggetto legato a Navalny, Ivan Shdanov. Tra i leader della manifestazione, sarebbe finito in manette anche Ilja Yashin.