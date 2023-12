I trasferimenti dalle carceri russe sono noti per durare a lungo, a volte settimane, durante le quali non è possibile mettersi in contatto con i prigionieri o avere informazioni sulla loro posizione

Un tribunale in Russia ha confermato che Alexei Navalny è stato trasferito in un istituto di correzione, situato al di fuori della regione di Vladimir.

I trasferimenti dalle carceri russe sono noti per durare a lungo, a volte settimane, durante le quali non è possibile mettersi in contatto con i prigionieri o avere informazioni sulla loro posizione. Navalny stava scontando una condanna a 19 anni con l'accusa di estremismo nella Colonia Penale n. 6, a circa 230 chilometri a est di Mosca. Doveva essere trasferito in una colonia penale di "sicurezza speciale", una struttura con il più alto livello di sicurezza nel sistema penitenziario russo.