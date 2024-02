Russia, Navalny trasferito in una cella di punizione individuale

Alexei Navalny è stato trasferito in una cella di punizione individuale, nella remota colonia penale artica dove sta scontando una condanna a 19 anni.

L'addetto stampa del principale oppositore russo di Vladimir Putin, Kira Yarmysh, non ha specificato il motivo, ma ha detto che l'attivista ha già trascorso mesi in isolamento da quando è stato incarcerato nel 2021, affrontando la punizione più di venti volte per infrazioni minori, come il non abbottonarsi correttamente l'uniforme della prigione.