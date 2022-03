Russia, Lavrov: "Alcuni Paesi non si mostrano buoni partner economici"

La Russia ribadisce la sua tesi delle "provocazioni" da parte dell'Occidente in relazione al conflitto in Ucraina.

Secondo il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, la condotta dei Paesi occidentali "conferma che essi non sono affidabili come partner economici. Mosca rimane aperta alla cooperazione con l'Occidente, ma non intende intraprendere tali iniziative da sola".