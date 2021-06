Russia, l'oppositore Dmitri Gudkov lascia il Paese e fugge in Ucraina

ansa

L'oppositore ed ex deputato russo Dmitri Gudkov ha annunciato di aver lasciato la Russia e di essere fuggito in Ucraina, a causa delle pressioni delle autorità in vista delle elezioni parlamentari di settembre. "Mi sto avvicinando a Kiev", ha scritto in un post su Facebook. Fonti vicine al Cremlino, ha aggiunto, avrebbero minacciato di arrestarlo se non se ne fosse andato.