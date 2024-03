Russia verso le urne, Mosca avverte: "Niente proteste ai seggi"

In vista delle elezioni presidenziali in Russia, Vladimir Putin ha fatto un appello ai suoi connazionali affinché vadano a votare in nome del "patriottismo" per rispondere alle "difficoltà" del momento.

La procura di Mosca ha messo in guardia i cittadini dal partecipare a iniziative di protesta, sostenendo che queste situazioni "sono punibile in base alla legge". Si vota da venerdì a domenica e Putin cerca il quinto mandato.