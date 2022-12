Gb: "Freneremo la Russia in Africa, Asia e America Latina"

Il Regno Unito svilupperà strategie a lungo termine per rafforzare le relazioni con i Paesi asiatici, africani e latinoamericani al fine di frenare l'influenza della Russia in queste aree del mondo: lo afferma il ministro degli Esteri britannico James Cleverly, secondo quanto riferisce la Tass.

"Nei prossimi decenni, una quota sempre maggiore dell'economia mondiale sarà nelle mani di nazioni in Asia, Africa e America Latina. L'offerta del Regno Unito sarà adattata alle loro esigenze e ai nostri punti di forza, abbracciando commercio, investimenti, sviluppo, difesa, tecnologia e cambiamento climatico. Tutto ciò sarà supportato da una fonte affidabile di investimenti infrastrutturali", ha affermato il massimo diplomatico britannico. Per Cleverly è necessario, in questo quadro, creare "un'alternativa credibile e affidabile a Paesi come la Russia".