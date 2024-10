Ruanda, Hrw al governo: stop alle torture dei detenuti in carcere

"Il governo del Ruanda adempia ai suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani", nel rispetto delle disposizioni contenute nella sua stessa Costituzione, smettendo di permettere la pratica della tortura dei detenuti nelle carceri ufficiali o non ufficiali del Paese. È questo il severo invito che Human Rights Watch (Hrw) rivolge al governo di Kigali nel rapporto in cui si denunciano episodi di maltrattamenti e torture dei detenuti in molti istituti di pena.