Romania, per i due detenuti italiani rinvio sentenza appello il 17 maggio

È stata rinviata al 17 maggio la sentenza del giudizio d'appello per Filippo Mosca e Luca Cammalleri, i due giovani di Caltanissetta rinchiusi nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania.

I nostri connazionali, arrestati a maggio del 2023 e detenuti ormai da quasi un anno, sono stati condannati in primo grado il primo a 8 anni e 6 mesi e il secondo a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Insieme con i due amici c'è anche una loro conoscente italiana, della quale non si conosce il nome.