Rogo Notre-Dame, la cattedrale non era assicurata per i danni

La cattedrale di Notre-Dame non era assicurata, e quindi dovrà essere lo Stato francese, proprietario della struttura, a farsi carico dei costi per il restauro del monumento andato a fuoco lunedì sera. Lo Stato francese, infatti, per norma è assicuratore di se stesso per quanto concerne gli edifici religiosi dei quali è proprietario. Il ministro della Cultura, Franck Riester, ha comunque garantito che "lo Stato farà quello che serve".