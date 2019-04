Rogo Notre-Dame, al via raccolta fondi per ricostruire la cattedrale

Al via una raccolta fondi nazionale e internazionale per ricostruire Notre-Dame, la cattedrale parigina devastata da un incendio. La ricca famiglia francese Pinault ha già promesso 100 milioni di euro. Al lavoro tutta la notte i pompieri, secondo i quali comunque "la struttura è salva". In fumo la parte in legno, crollati la guglia e il tetto. Le fiamme sarebbero partite da un'impalcatura. Aperta un'inchiesta per disastro colposo.