Roghi Amazzonia, Guterres propone incontro Onu per discuterne

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha fatto sapere di essersi messo in contatto con i Paesi sudamericani interessati dagli incendi per valutare una riunione Onu dedicata all'Amazzonia, dove "la situazione è molto seria". Guterres ha chiesto che "siano assegnate le risorse necessarie" per combattere gli incendi: "La comunità internazionale - ha detto - deve mobilizzarsi in modo deciso per appoggiare i paesi dell'Amazzonia".