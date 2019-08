Roghi Amazzonia, Bolsonaro: il Brasile rifiuta l'aiuto del G7

Il Brasile sembra rifiutare l'aiuto del G7 per fronteggiare l'emergenza incendi in Amazzonia. Lo ha chiarito il presidente del Paese sudamericano, Jair Bolsonaro, che ha risposto su Twitter alla proposta del vertice di Biarritz di sbloccare 20 milioni di euro. "Non possiamo accettare che un presidente, (Macron ndr.), stia lanciando attacchi irragionevoli e gratuiti sull'Amazzonia, come se fossimo colonia o un'altra terra di nessuno".