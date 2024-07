Maxi rissa per un posto sul volo per Londra, pilota costretto a un atterraggio di emergenza

Come se non bastasse, l’equipaggio nel frattempo aveva raggiunto il massimo delle ore di volo e le circa 200 persone rimaste a bordo sono state caricate su pullman e trasportate in un hotel per la notte in attesa del primo volo disponibile il mattino seguente. Anche quest’ultimo volo, però, è stato cancellato costringendo i passeggeri a un ulteriore ritardo che ha portato a 34 il totale delle ore necessarie a completare il loro viaggio.