Rio de Janeiro, "Non ci saranno più cicciottelli": la promessa del sindaco uscente in campagna elettorale

Il sindaco uscente di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, in campagna elettorale per la rielezione (si vota domenica 6 ottobre), ha assicurato che in città "non ci saranno più cicciottelli senza nemmeno rinunciare a una birretta". Lo riporta nell'edizione odierna il Corriere della Sera, il quale specifica come il primo cittadino intende mantenere la promessa: se verrà rieletto, gli "ambulatori di medicina generale potranno prescrivere il generico dell'Ozempic, (un farmaco utilizzato per il diabete e per perdere peso, ndr) gratis, per tutti".