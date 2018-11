Riad sospende tutti i voli con Iran

Nonostante l'appello di alcuni Paesi europei a tornare a dialogare con Teheran, Riad ha sospeso tutti i voli da e verso l'Iran. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri Adel Al-Jubeir, affermando che Nimr Al-Nimr, l'imam sciita giustiziato in Arabia Saudita, era un terrorista coinvolto in attacchi terroristici e che il suo Paese dovrebbe essere elogiato per l'esecuzione, non criticato.