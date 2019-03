Rete 5G, monito degli Usa all'Italia: valuti rigorosamente i rischi

Gli Stati Uniti ammoniscono l'Italia e gli altri Stati partner affinché valutino "rigorosamente" i rischi di fornitori soggetti a governi stranieri prima di prendere qualsiasi decisione su infrastrutture critiche come la rete 5G. Lo ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato americano, aggiungendo che "i progetti che non rispettano gli standard di sicurezza sollevano preoccupazioni per noi".