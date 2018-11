Rep. Ceca: allevamento maiali in sito campo concentramento nazista

Militanti antirazzisti di una quindicina di paesi hanno denunciato l'esistenza di un allevamento industriale di maiali sul sito di un vecchio campo di concentramento nazista per i rom nel sud-est della Repubblica ceca e hanno chiesto che venga rimpiazzato con un monumento. "E' urgente che la Repubblica ceca non accolga questo simbolo negativo, ma lo trasformi in un simbolo positivo irrorato dei valori di dignità, uguaglianza e libertà".