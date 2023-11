Re Carlo III accusato di "sfruttare i soldi dei morti"

In base a questa norma, dei proventi del sovrano fanno parte anche i beni e i patrimoni di chi muore nel Ducato senza lasciare testamento o comunque, senza eredi. Il Ducato di Lancaster, un controverso patrimonio fondiario e immobiliare che genera enormi profitti per il re Carlo III, ha quindi raccolto decine di milioni di sterline negli ultimi anni con un sistema antiquato che risale all'epoca feudale. Le attività finanziarie note come bona vacantia, possedute da persone morte senza testamento o parenti prossimi conosciuti, vengono raccolte dal ducato. Negli ultimi 10 anni ha raccolto fondi per oltre 60 milioni di sterline. Da tempo si chiede che, al netto dei costi, i ricavi della bona vacantia vengano donati in beneficenza ma questi sono perlopiù usati per ristrutturazioni immobiliari di edifici appartenenti al Re, che in alcuni casi vengono affittati e possono generare rendite maggiori dopo essere stati rimessi a posto. Una conferma che, secondo il Guardian sarebbe arrivata per stessa ammissione di alcuni addetti ai lavori che hanno ammesso che nel Ducato si consideravano questi soldi simili a "denaro gratuito" o a un "fondo nero" da utilizzare "segretamente".

Restauro di edifici storici

Buckingham Palace ha rifiutato di commentare. Un portavoce del Ducato di Lancaster ha indicato che, dopo la morte di sua madre, il re ha approvato la continuazione di una politica di utilizzo di quel denaro per “il restauro e la riparazione di edifici idonei al fine di proteggerli e preservarli per le generazioni future”. Carlo ha ricevuto 26 milioni di sterline dal Ducato. Una politica interna al ducato nel 2020 ha concesso ai funzionari della tenuta del re la licenza di utilizzare i fondi bona vacantia su un’ampia gamma del patrimonio. Nome in codice “SA9”, la politica riconosce che spendere il denaro in questo modo potrebbe comportare un vantaggio “accidentale” per il portafoglio privato, il reddito personale del re. Le proprietà identificate in altri documenti trapelati come idonee all'uso dei fondi includono case di città, affitti per le vacanze, cottage rurali, edifici agricoli, un ex distributore di benzina e fienili, incluso uno utilizzato per facilitare la caccia di fagiani e pernici nello Yorkshire.