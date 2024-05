Il regista iraniano Rasoulof condannato in appello a 8 anni di carcere e fustigazione

Il regista iraniano Mohammad Rasoulof è stato condannato anche in appello a 8 anni di carcere da un tribunale iraniano, e quindi dovrà scontare altri 5 anni.

Lo ha reso noto il suo avvocato. Rasoulof (più volte premiato nei festival internazionali e che vedrà il suo ultimo film in concorso a Cannes), è stato condannato anche alla fustigazione, a una multa e alla confisca dei beni. L'accusa nei suoi confronti era quella di "collusione contro la sicurezza nazionale". Rasoulof è stato condannato più volte in Iran per i suoi film, ritenuti ostili al regime.