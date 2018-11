Regeni, il Parlamento egiziano contro Roberto Fico: "Ingiustificabile"

Parlamento Egitto: "Fico scavalca l'inchiesta" - "Il presidente del Parlamento italiano" Roberto Fico "ha assunto una posizione unilaterale che va oltre le inchieste, non fa gli interessi dei due Paesi né aiuta a giungere alla verità e alla giustizia", si afferma infatti nel comunicato del Parlamento egiziano. Ciò "tanto più ora che c'è una cooperazione comune e senza precedenti fra le due Procure, egiziana e italiana".



Di Maio: "Risposte su Regeni o tutto ne risentirà, anche Eni" - A sostegno della posizione espressa da Roberto Fico è intervenuto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio che ha spiegato che il governo aspetta, entro la fine dell'anno, segnali dall'Egitto sull'individuazione dei responsabili della morte di Regeni e che, in assenza di risposte, "tutto ne risentirà" comprese le attività dell'Eni nel Paese.



"Stiamo provando una strada, ma se questa strada non porta segnali dall'Egitto sull'individuazione dei responsabili della morte di Giulio Regeni, trarremo le conclusioni. Questo riguarda tante cose", ha detto infatti Di Maio. E a chi gli ha chiesto se questo riguarderà anche le attività dell'Eni, il ministro ha risposto: "Tutto quello che si fa come aziende in Egitto riguarda il libero mercato ma è chiaro ed evidente che in un contesto di relazioni tutto risentirà di mancate risposte sull'omicidio Regeni. Noi ci aspettiamo risposte entro dicembre".



Moavero: "Verità su Regeni più importante dei rapporti commerciali con l'Egitto" - Sul caso Regeni è intervenuto anche il ministro degli Esteri, ribadendo che scoprire la verità è per l'Italia "un punto fermo", più importante dei "rapporti commerciali" con l'Egitto. "Non c'è alcun paragone tra i rapporti commerciali ed economici e la verità su un'uccisione così barbara - ha spiegato infatti Enzo Moavero -. Quindi per noi questo rimane un punto fermo. Lo abbiamo costantemente ripetuto in tutti gli incontri con le autorità egiziane al più alto livello".