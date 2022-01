Regeni, gup: nuove ricerche degli imputati e intervenga governo

ansa

Al termine di un'udienza sul caso di Giulio Regeni, il gup di Roma ha disposto nuove ricerche degli imputati, quattro 007 egiziani, da effettuare in Italia. Il giudice ha imposto anche la trasmissione degli atti al governo per verificare eventuali esiti della rogatoria inoltrata all'Egitto nell'aprile 2019 e se ci sono margini per una "interlocuzione" con le autorità de Il Cairo.