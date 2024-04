Re Carlo smentisce aggravamento del tumore: la prossima settimana torna agli impegni pubblici

Re Carlo III farà un ritorno limitato agli impegni pubblici di rappresentanza a partire dalla prossima settimana. Lo ha dichiarato Buckingham Palace dopo che i medici del sovrano si sono detti "molto incoraggiati" dai progressi della sua cura contro il cancro.

Martedì una visita oncologica

"Sua Maestà il Re tornerà presto ai doveri pubblici dopo un periodo di cura e recupero dopo la sua recente diagnosi di cancro", si legge nel post Instagram. "Per contribuire a segnare questo traguardo, il Re e la Regina faranno una visita congiunta in un centro di cura per il cancro martedì prossimo, dove incontreranno specialisti medici e pazienti. Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà intraprenderà nelle prossime settimane", si legge ancora.