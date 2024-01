Re Carlo III, svelato il nuovo ritratto ufficiale costato ben 8 milioni di sterline: è polemica

Il ritratto

L'anno scorso il Cabinet Office aveva annunciato di aver stanziato dei fondi per offrire a tutti gli enti pubblici –autorità locali, tribunali, scuole e forze di polizia - un ritratto gratuito di Re Carlo III nell’ambito di un programma per celebrare il nuovo monarca e continuare la tradizione che ha visto i ritratti ufficiali di Elisabetta II esposti negli uffici pubblici durante il suo lungo regno. A ogni modo, scuole e altre migliaia di uffici pubblici non sono obbligati ad affiggerlo, e possono richiederlo gratuitamente entro il 2 febbraio in formato A3, stampato su carta “di alta qualità” e con cornice di quercia. Autore dello scatto è Hugo Burnand, ormai fotografo di fiducia della famiglia reale, lo stesso che ha firmato le foto ufficiali dell’incoronazione, le foto del loro matrimonio di Carlo e Camilla nel 2005 e quello di William e Kate nel 2011.