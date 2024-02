I ricoveri in ospedale aumentano la popolarità di Re Carlo e Kate: crescono nei sondaggi

Re Carlo e la principessa Kate hanno entrambi goduto di un balzo in termini di popolarità dopo essere stati ricoverati in ospedale per i rispettivi problemi di salute.

Un sondaggio Ipsos condotto mentre erano in cura presso la London Clinic ha registrato un aumento di tre punti percentuali nelle valutazioni degli inglesi. Tre punti in più anche per la Regina Camilla, la persona reale più anziana che attualmente ricopre incarichi pubblici. Allo stesso tempo, gli indici di popolarità di Harry e Meghan sono crollati.