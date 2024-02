Buckingham Palace: "Re Carlo III ha un cancro, già iniziate le cure"

Tgcom24

La nota di palazzo sottolinea come il tumore sia stato scoperto proprio durante gli esami per l'intervento alla prostata: "I test diagnostici hanno identificato una forma tumorale", sulla quale però non vengono forniti ulteriori dettagli. Re Carlo III ha deciso di rendere nota la diagnosi di cancro "per evitare speculazioni e nella speranza che possa aiutare a comprendere" la condizione di "tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro".

La nota di Buckingham Palace informa però che "Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti, durante i quali gli è stato consigliato dai medici di posporre tutti i suoi impegni pubblici". Ciononostante, chiarisce il comunicato, "durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a seguire gli affari di Stato e a lavorare come al solito".

Nel frattempo il principe Harry ha già parlato con il re e tornerà a Londra nei prossimi giorni per vederlo.

Al sovrano sono già giunti messaggi di solidarietà da parte dei politici britannici. Il primo ministro Rishi Sunak, in un tweet su X, ha augurato a Carlo "un rapito e completo recupero. Non ho dubbi che tornerà pienamente in forma in breve tempo, e so che tutto il Paese gli augura il meglio".