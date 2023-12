Re Carlo III, il discorso di Natale in tv: "Nel mondo conflitti sempre più tragici, fare di tutto per proteggerci a vicenda"

"In un momento di conflitti sempre più tragici in tutto il mondo", Carlo ha invocato le parole di Gesù Cristo di "fare agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi" e ha detto di "pregare affinché anche noi possiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerci a vicenda". "Ci ricordano di immaginarci nei panni dei nostri vicini e di cercare il loro bene come faremmo con il nostro", ha detto.

Il messaggio ambientalista "Il mio cuore e i miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che si servono l'un l'altro, a tutti coloro che si prendono cura della nostra casa comune e a tutti coloro che vedono e cercano il bene degli altri, non ultimo l'amico che ancora non conosciamo", ha spiegato. Re Carlo III ha usato il suo messaggio di Natale per elogiare la "crescita di consapevolezza di come dobbiamo proteggere la nostra Terra", mandando nuovamente un messaggio a favore dell'ambiente. "Ci prendiamo cura della Terra per il bene dei figli dei nostri figli", ha detto il sovrano del Regno Unito nel video preregistrato in cui lo si vedeva in piedi accanto a un albero di Natale a Buckingham Palace.

Per lui si è trattato del secondo discorso natalizio da quando è salito al trono a seguito della morte della madre, la regina Elisabetta II, avvenuta nel settembre del 2022, ma è stato il primo discorso di Natale dopo la sua incoronazione, che è avvenuta a maggio. Carlo, che da tempo si batte per le cause ambientali e che di recente ha detto ai leader stranieri, in occasione della riunione sul clima COP28, che il raggiungimento degli obiettivi climatici rimane "terribilmente lontano dalla strada", si è detto appunto incoraggiato nel vedere crescere la consapevolezza della necessità di proteggere il pianeta.