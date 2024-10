Re Carlo in Australia, ma i capi dei 6 Stati disertano il gala

All'inizio dell'anno, il governo australiano aveva indicato di aver congelato la proposta di tenere un voto per rimuovere re Carlo III come capo di Stato: uno dei punti programmatici del primo ministro Anthony Albanese era proprio indire un referendum per trasformare l'Australia in una repubblica. Tuttavia, a gennaio il sottosegretario con la delega per la Repubblica Matt Thistlethwaite dichiarò che tale voto "non è una priorità" e che "non esiste un calendario" per una consultazione.